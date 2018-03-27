فتحت مختلف لجان محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أبوابها للناخبين منذ الساعة الـ9 صباحا، أمام تواجد الناخبين والناخبات أمام اللجان، قبل فتحها؛ من أجل التصويت في اليوم الثاني.

كما شهدت لجان قرى مسير وميت الديبة والمنشأة الصغرى وشباس عمير والحمراوي تواجد ملحوظ وحشود من الناخبين، وقامت قوات الأمن والجيش -المتواجدة أمام اللجان لحمايتها وحماية الناخبين- بتسهيل مرور المصوتين والناخبين عقب التعرف على بطاقات هويتهم.

كما تواجدت دوريات قوات الأمن بمختلف الشوارع المحيطة باللجان الانتخابية؛ من أجل حمايتها من أي عمليات خطرة أو إرهابية قد تحدث، وإحباطها.

كما قام اللواء أحمد صالح مدير الأمن بزيارة عدد من اللجان الانتخابية بمدينة كفر الشيخ؛ من أجل الاطمئنان على سير العملية الانتخابية.