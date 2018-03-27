إجراء تفجير محكم لمواد كيميائية خطرة في ألمانيا عقب العثور عليها في مأوى للمشردين

عقب العثور على مواد كيميائية في مأوى للمشردين بمدينة شفاينفورت الألمانية، قام خبراء بتفجير محكم لبعض هذه المواد الخطرة.

وبحسب بيانات السلطات الأمنية، فإن هذه المواد كان من الممكن استخدامها في تصنيع مواد متفجرة.

وذكر المكتب المحلي للشرطة الجنائية اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد حتى الآن أدلة على خلفية إرهابية وراء هذه المواد، مضيفًا أن خبراء المكتب يتولون حاليًا فحص هذه المواد، التي لم يتم حتى الآن معرفة أي تفاصيل عنها أو عن مصدرها.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن جزءًا من هذه المواد الكيميائية كان غير قابلًا للنقل، ما تطلب تفجيرها على نحو محكم ليلة الإثنين - الثلاثاء.

وأوضح المتحدث، أن نحو 100 شخص اضطروا لذلك إلى مغادرة منازلهم القريبة من مكان التفجير المحكم، مضيفًا أنهم تمكنوا من العودة إلى منازلهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وكانت الشرطة، قد ألقت القبض أمس الإثنين على 3 رجال وامرأة عقب العثور على المواد الكيميائية، وتجري السلطات تحقيقات ضدهم بتهمة انتهاك قانون حيازة السلاح والمواد المتفجرة.