«قومي المرأة»: السيدة المصرية تصدرت المشهد أمام اللجان الانتخابية

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن السيدة المصرية شاركت بكثافة في أول أيام انتخابات الرئاسة، مؤكدة أنها تصدرت المشهد أمام الجان الانتخابية دون منافسة.



وأضافت «مرسي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، الاثنين، أن المجلس القومي للمرأة لديه غرفة عمليات في كل محافظات مصر، موضحة أن المرأة المصرية كانت أمام اللجان الانتخابية منذ السابعة صباحًا هي وأطفالها.



وأعربت عن أملها في أن تسير نسبة مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات على نفس المستوى الموجود، معقبة: «هناك سيدات يتصلن بغرفة عمليات المجلس يرغبن في النزول للانتخاب ويصممن على ذلك من خلال استفساراتهن».



وأشادت بمشهد وجود أمهات شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهن ومعهن أولادهن أو أحفادهن حتى يتعلموا ممارسة العملية الديمقراطية.



وأُغلقت في تمام الساعة التاسعة مساء أمس الاثنين، صناديق الاقتراع بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، بـ13 ألف و687 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية.



ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.