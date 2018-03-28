وزيرة التخطيط: مشاركة الشباب في الانتخابات «ترسم مستقبلهم»

أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بحرص كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على المشاركة بالانتخابات الرئاسية، التي تجرى حاليًا في البلاد بالتعاون والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة والشرطة والقضاء.

وأعربت «السعيد»، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، عن آمالها بمشاركة الشباب في عملية الاقتراع، قائلة: «من المهم مشاركة الشباب في الانتخابات لأنها ترسم مستقبلهم».

وأبدت سعادتها بتصدر المصريات المشهد الانتخابي، متابعة أن مشاركة المرأة المصرية في العملية الانتخابية كانت متميزة.

وأشارت إلى أن المشاركة بالانتخابات تدل على الممارسة السياسية، وتعبر عن الوجه الحضاري لمصر.

وفي سياق آخر، قالت إن هناك إصلاحات تجرى بالجهاز الإداري، موضحة أن الإصلاح الإداري هو العمو الفقري للإصلاح الاقتصادي للدولة.

ولفتت إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري، وهو ما يحتاج إلى إنشاء وحدات موارد بشرية ووحدات للمراجعة والتدقيق بالوزارة، وذلك من أجل التعرف على مستوى قدرات الموظفين، مؤكدة: «نستثمر في العنصر البشري بهدف تحقيق الإصلاح الإداري للدولة».

وأغلقت اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن تستمر العملية الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، حتى غد الأربعاء.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا يصوتون في 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.