«النور» ينصب خيمة لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم بكرداسة

نصبت أمانة حزب النور بكرداسة خيمة صغيرة مزودة بجهاز كمبيوتر، بالقرب من مجمع مدارس كرداسة القريب من منطقة المقابر، يساعد خلالها مجموعة من شباب الحزب الناخبين على التعرف على أرقام لجانهم الانتخابية وأرقامهم بالكشوف.

وقال مصطفى الجدال، عضو أمانة الحزب بكرداسة، إن تكليف جاءهم من رئاسة الحزب بنصب الخيمة والعمل على مساعدة الناخبين أمام اللجان، من منطلق الحرص على إيصال صورة جيدة للخارج عن المشهد الانتخابي.

وبرر «الجدال»، غيابهم عن التواجد أمام اللجان خلال يوم التصويت الأول، قائلا: «تقصير من بعض الإخوة في الالتزام بالمواعيد وبتنفيذ التعليمات ساهم في غيابنا عن التواجد بالأمس، إلا أننا حرصنا على التواجد اليوم ومساعدة الناخبين، ونصبنا الخيمة من مساء أمس وتواجدنا منذ الصباح الباكر».