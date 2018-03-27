التسجيل المسبق يمنع عشرات المغتربين من التصويت في دائرة الوافدين بأكتوبر

فشل مصطفى عبد الباسط، الوافد من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة المغتربين بدائرة مدينة السادس من أكتوبر.

عبد الباسط، واحد من عشرات المتوافدين على لجنة المغتربين بمدينة السادس من أكتوبر، سعيا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لكنَّ رغبته اصطدم بإجراءات التسجيل المسبق، التي لم يكن على علم بها.

وناشد عبد الباسط، البالغ 51 عامًا، الهيئة الوطنية للانتخابات والرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لمنح المغتربين، غير المسجلين بكشوف لجان الوافدين، فرصة للتصويت.

وأشار إلى أنه توجه إلى مدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنين، مقر لجنة المغتربين، إلا أنه لم يتمكن من التصويت لعدم وجود اسمه في كشوف الناخبين، مضيفًا أنه فوجئ بسؤال القاضي المشرف على اللجنة عن التوكيل المطلوب تحريره في الشهر العقاري لتمكينه من التصويت.