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12 بديل في نهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي

محمد كمال
نشر فى : الثلاثاء 27 مارس 2018 - 2:00 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 مارس 2018 - 2:00 م

 

أقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، تطبيق قوانين جديدة على بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ، وذلك ضمن حزمة من التغييرات يسعى " اليويفا" إلى إدخالها على الكرة الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدخل تعديلات على نظام إستبدال اللاعبين خلال مباراتي النهائي للبطولتين ، حيث سيتم السماح بتواجد 12 لاعب على مقاعد البدلاء خلال المباراة .
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر تعديلات جديدة على نظام بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ، حيث سيتم تطبيقها إبتداءاً من الموسم المقبل، بتأهل 4 أندية من انجلترا واسبانيا والمانيا وايطاليا مباشرة دون تصفيات .

 

 


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