12 بديل في نهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي

أقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، تطبيق قوانين جديدة على بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ، وذلك ضمن حزمة من التغييرات يسعى " اليويفا" إلى إدخالها على الكرة الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدخل تعديلات على نظام إستبدال اللاعبين خلال مباراتي النهائي للبطولتين ، حيث سيتم السماح بتواجد 12 لاعب على مقاعد البدلاء خلال المباراة .

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر تعديلات جديدة على نظام بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ، حيث سيتم تطبيقها إبتداءاً من الموسم المقبل، بتأهل 4 أندية من انجلترا واسبانيا والمانيا وايطاليا مباشرة دون تصفيات .