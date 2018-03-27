إنقاذ عشرات الأشخاص من فيضانات في أستراليا

تم إنقاذ حوالي 45 شخصا من مياه الفيضانات في اثنين من مواقف المركبات السكنية في شمالي أستراليا بعد هطول أمطار غزيرة جراء إعصار نورا الذي تسبب في هطول أمطار بلغ منسوبها 100 ملليمتر "في دقيقة واحدة".



وقالت خدمات الطوارئ في كوينزلاند، إن سكانا يائسين وسياحا اتصلوا بخدمات الطوارئ للمساعدة في الوقت الذي أغرقت فيه الفيضانات المواقف في ضواحي كيرنز، القريبة من منطقة الحاجز المرجاني العظيم.



وبينما كانت السلطات تستعد للأمطار، فإن قوة هطول الأمطار كانت غير متوقعة، حسبما قال لانس دنكان، مدير عمليات خدمات الطوارئ، للصحفيين اليوم الثلاثاء.



وقال دنكان: "لم نكن مستعدين لـ100 ملليمتر من المطر في دقيقة واحدة."



وتم إنقاذ حوالي 45 شخصًا في اثنين من مواقف المركبات السكنية في كريستال كاسكايدز وكول ووترز هوليداي بارك ليل الاثنين/الثلاثاء. ونقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة.



وباتت كيرنز معزولة إلى حد كبير بسبب الفيضانات في الشمال والجنوب. وتستعد المنطقة بأكملها لمزيد من الفيضانات.



وتقول السلطات إن عددا قليلا من الأشخاص ما زالوا عالقين.



ومن المتوقع أن يصل نهر بارون إلى أعلى مستوياته خلال عقد من الزمان، حيث إن مياه كوراندا، إلى الشمال مباشرة من كيرنز، سجلت أكثر من 400 ملليمتر من الأمطار خلال 24 ساعة.



وسجل ميناء بورت دوجلاس أمطارا بلغ منسوبها نحو 600 ملليمتر من الأمطار خلال 24 ساعة.



واضطرت السلطات إلى إغلاق 15 مدرسة و9 مراكز لرعاية الأطفال في المنطقة. كما أشارت إلى أن إمدادات المياه قد تصل إلى مستويات حرجة.