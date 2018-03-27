محافظ قنا: مشاركة كافة الأعمار في الانتخابات تعكس مدى وعي الشعب

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أكد محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، أن مديرية الأمن بالتعاون مع القوات المسلحة وضعت خطة لتأمين مقار اللجان؛ لتحقيق أقصى درجات الأمان للمواطنين، موجها بضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات التأمينية مع مراعاة حسن معاملة المواطنين.

ودعا المحافظ، المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات، معربا

عن سعادته بالمشاركة الفعالة لمواطني قنا في ثاني أيام التصويت.

وأشار إلى أن المشاركة شملت كافة الفئات والأعمار من الشباب والرجال والسيدات وكبار السن مما يعكس ارتفاع الوعى لدى أبناء قنا بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

وكان محافظ قنا، قد تفقد عددا من اللجان الانتخابية، رافقه خلالها اللواء صلاح محمد عبدالحفيظ، مساعد قائد الجيش الثالث الميداني، ود. عباس منصور، رئيس جامعة.