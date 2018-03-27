سكرتير عام المحافظة: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء بلغت 24%

قال سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، اللواء محمود عيسى، إن غرفت عمليات ديوان عام المحافظة رصدت مشاركة 24 ألفًا و173 ناخبًا في الانتخابات الرئاسية من إجمالي 101 ألفًا و743 مسجلين بكشوف الناخبين بالمحافظة، حتى عصر اليوم بنسبة تصويت بلغت نحو 24.1%

وأضاف عيسى، في تصريحات له اليوم، إن نسبة التصويت "جيدة إلى حد ما، وستشهد تحسنا كبيرا مع نهاية اليوم وعلى مدار غدا، الأربعاء".

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية بدء من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية و367 لجنة عامة في الداخل.