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بالصور.. «شفيق» يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالتجمع الخامس

كتب- محمد مجدي:
نشر فى : الثلاثاء 27 مارس 2018 - 8:02 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 مارس 2018 - 8:02 م

أدلى الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، بصوته في الانتخابات الرئاسية، مساء اليوم، بمقر لجنته في مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس.

وحضر شفيق وسط حراسة أمنية مشددة ولم يدل بأية تصريحات إعلامية عقب إدلائه بصوته.


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