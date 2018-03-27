أدلى الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، بصوته في الانتخابات الرئاسية، مساء اليوم، بمقر لجنته في مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس.

وحضر شفيق وسط حراسة أمنية مشددة ولم يدل بأية تصريحات إعلامية عقب إدلائه بصوته.