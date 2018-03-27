قيّم خالد فهمي، وزير البيئة، اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، الذي انتهى في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس الاثنين، قائلًا إنه بدا مبهجًا.



وأشار «فهمي»، في تصريح لفضائية «المحور»، أمس الاثنين، إلى احتفاء المواطنين داخل مقار اللجان الانتخابية خلال الإدلاء بأصواتهم، بالغناء والتصفيق متابعًا: «استوقفني مشهدًا خلال تصويتي أمس، حيث رأيت ناخبًا مقعدًا، جاء ليشارك في العملية الانتخابية، رفض الجلوس على الكرسي المتحرك، وأصر على الوصول إلى لجنته سيرًا بمساندة من كانوا معه».



ودعا جموع الشعب المصري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلًا: «المشاركة في الانتخابات واجب على كل فرد، ولابد أن نتعاون جميعًا في اتخاذ القرار وتحديد الشكل الذي نرغب في أن تكون عليه مصر، الإنسان لم يُخلق للأكل والشرب فقط، فلكل إنسان وظيفة في هذا الكون، وعليه أن يؤديها».



يذكر أن اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية، أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس الاثنين، بعد انتهاء اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية.



ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.



ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا يصوتون في 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.



