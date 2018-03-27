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كبار السن والسيدات بفيصل يستقبلون اليوم الثاني للانتخابات بـ«الزغاريد» و«قالوا إيه»

كتب - هاني النقراشي:
نشر فى : الثلاثاء 27 مارس 2018 - 10:53 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 27 مارس 2018 - 10:53 ص

واصل عشرات الناخبين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لليوم الثاني على التوالي، بلجان منطقة فيصل والمناطق المجاورة بالجيزة.

وكان أغلب الناخبين رجال من كبار السن، والسيدات، منذ فتح اللجان وفي الساعات الأولى لبدء التصويت. ورفع الناخبون أعلام مصر على نغمات أغاني «تسلم الأيادي» و«قالوا إيه»، كما قامت السيدات بالزغاريد داخل لجنة مدرسة الشهيد أحمد عبدالعزيز بشارع فيصل، وكذلك لجان مدرسة الشهيد العقيد أحمد جاد جميل بكفر طهرمس.

ورصدت «الشروق» انتشار لافتات كبيرة بجوار اللجان لعائلات يعلنون فيها تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تواجد مجموعة من الشباب باللاب توب لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم.


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