«كبار العلماء السعودية»: قناة الجزيرة القطرية منبر للإرهاب وقادته

حذرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء السعودية من قنوات «التضليل والفتنة» التى أذكت كثيرا من الصراعات وأصبحت بوقا للجماعات الإرهابية، وفى طليعتها قناة الجزيرة القطرية. وذكرت الهيئة، فى بيان اليوم، أن تلك القنوات «تقدم للناس صورا مزيفة لقضايا الأمة ومشكلاتها، ولا تكف عن اختلاق الأكاذيب، واستضافة شذاذ الآفاق؛ لتروج عن طريقهم لما تريد بما يخدم سياسة من يمولها بالكامل فى تمزيق الأوطان العربية، والعبث بوحدتها، وإثارة الفرقة، وتأجيج الفتنة»، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس». وأضافت أن «ذاكرة التاريخ لن تنسى أن جزيرة قطر كانت وما زالت منبرا لدعاة الإرهاب وقادته؛ إذ دأبت ــ وبشكل حصرى ــ على نشر خطابات زعيم تنظيم القاعدة الإرهابى أسامة بن لادن وخلفه، كما نشرت خطابات لإرهابيين رفعوا السلاح فى المملكة العربية السعودية فى فترات سابقة، وهى – الآن ــ تُمارس نفس الدور فى نشر خطابات زعيم جماعة الحوثى اليمنية الإرهابية، وبتنسيق منتظم معه، فى استهداف واضح لأمن المملكة العربية السعودية، ومقدسات المسلمين، حيث سبق لهذه الجماعة الإرهابية استهداف مكة المكرمة».

وأكدت الأمانة العامة أن علماء المملكة منذ سنوات حذروا من هذه القناة، وذكروا أنها تُمارس دورا مشبوها، فى إثارة الفتن، وتمزيق الأوطان.