قالت الفنانة ليلى علوي، إنها أدلت بصوتها في انتخابات الرئاسة صباح الاثنين، داعية المصريين إلى التصويت في الانتخابات وتعويد الشباب على التعبير عن صوتهم أيًا كان رأيهم.



وأضافت «علوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن الحديث عن ضمان مرشح بعينه للفوز، وأن المشاركة في الانتخابات غير ضرورية، هي فكرة خاطئة، متابعًا: «هذه عادات خاطئة، وإذا كنا نريد التطوير بجد يجب أن نمارس حقوقنا ونؤدي واجباتنا عشان نعرف نطلب».



وأشارت إلى مشاهدتها سيدات كثر في لجان الانتخابات خلال إدلائها بصوتها، مضيفة أنه يجب الإدلاء بالصوت والتعبير عن الرأي، وإلا لا يمكن النقد.



وأغلقت اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 13 ألف و687 لجنة، أبوابها في تمام الساعة التاسعة من مساء الاثنين، بعد انتهاء اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية.



ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.



