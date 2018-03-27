نواب روض الفرج وشبرا يتفقدون سير العملية الانتخابية

شهدت الساعات الأولى من اليوم الثاني لانتخابات الرئاسية في منطقة الساحل وروض الفرج، إقبالًا متوسطًا، وتوافد عشرات المواطنين على مدرسة التوفيقية الإعدادية وناصر الاعدادية، للإدلاء بأصواتهم.

كما أجرى عدد من نواب دائرة روض الفرج والساحل جولات تفقدية على المدارس؛ للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وقاموا بحشد الناخبين من خلال «الميكروباصات» و«التوكتوك»، لنقلهم إلى اللجان الانتخابية.

كما تجولت سيارات الشرطة والقوات المسلحة الشوارع الرئيسية والفرعية بشبرا وروض الفرج للتأكد من تأمين المنطقة بالكامل، بالاضافة إلى وجود سيارة اسعاف امام اللجنة الرئيسية بمدرسة التوفيقية تحسباً لوقوع اي حادث.