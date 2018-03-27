قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد حاليًا، تعاون على تنظيمها 3 أضلاع.



وأوضح «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، مساء الاثنين، أن الضلع الأول تولاه الهيئة الوطنية للانتخابات المسؤولة عن إعداد قوائم الناخبين وتوزيع القضاة داخل القضاة، أما الضلع الثاني يدور حول تأمين العملية الانتخابية، وذلك يعود إلى القوات المسلحة والشرطة.



وأضاف أن الضلع الثالث كانت مسؤولية المحافظات والمحليات، المسؤولة في اختيار وإعداد كافة مقار اللجان الانتخابية، التي كان من أهم شروط اختيارها أن تكون مريحة، نظيفة، يتوافر بها كل وسائل المساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن شرط اقترابها من الإسعاف.



وأشار إلى أنه تم توفير مظلات في جميع مقار اللجان الانتخابية بالصعيد؛ مراعاة لشدة الحرارة هناك، لافتًا إلى إمداد جميع اللجان في أنحاء الجمهورية بإذاعات وطنية.



وتابع أن الوزارة مسؤولة عن توفير وسائل نقل للمواطنين اللذين تبعد مقار اللجان الخاصة بهم عن محل إقامتهم داخل المحافظات، مستطردًا أنها مسؤولة أيضًا عن تنقلات القضاة من وإلى اللجان، وتسكين بعض عناصر التأمين.



وذكر أنه بالنسبة للوافدين في المحافظات، قد فتحت الوزارة منذ شهر ونصف الشهر، الباب لمن يرغب بالتصويت في محل عمله وليس في مكان إقامته الأصلية، للحصول على موافقة رسمية بإمضاء من المحافظ.



وأكد أنه يتابع سير الانتخابات الرئاسية عن كثب، مؤكدًا أن اليوم الأول مر بسلام، ولم يكن هناك ما يؤثر على سلامة العملية الانتخابية.



وبدأت في تمام الساعة التاسعة مساء أمس الاثنين، عملية غلق الصناديق الانتخابية بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، بـ13 ألف و687 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية.



ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.



