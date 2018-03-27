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الأمن يستقبل كبار السن أمام لجان حلوان لمساعدتهم في التصويت بالانتخابات

كتب- إسلام جابر
نشر فى : الثلاثاء 27 مارس 2018 - 12:09 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 مارس 2018 - 12:09 م

استقبل أفراد الأمن من القوات المسلحة والشرطة، عددًا من كبار السن الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية الجارية.

وظهر على بعض من كبار السن صعوبة السير بشكل طبيعي، ليستقبلهم أفراد الأمن من أمام المدرسة وإيصالهم إلى مقر لجنة كل ناخب منهم، حتى يدلي بصوته، ثم تعاود مساعدته لحين خروجه من المدرسة.

يُذكر أن صناديق اقتراع انتخابات الرئاسة تستقبل ترشيحات المواطنين على مدار 3 أيام، في جميع المحافظات بدءًا من أمس الإثنين 26 مارس، وغدا الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.


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