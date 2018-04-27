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يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الأحد المقبل، احتفالية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال، حيث يلقي كلمة موجهة إليهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج.

ويُكرم الرئيس السيسي، خلال الاحتفال 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى.

كما يكرم الرئيس اثنين من العاملين بوزارة القوى العاملة على إسهامهما في مسيرة العمل والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلاق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما.

ويسلم رئيس اتحاد العمال جبالي المراغي، خلال الاحتفال، درع الاتحاد إلى الرئيس السيسي تعبيرا عن دعم عمال مصر وقياداتهم له.

ومن المقرر أن يشهد الاحتفال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما يحضر الاحتفال عدد من الوزراء والمحافظين وبعض السفراء وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال ورؤساء النقابات العامة وبعض رؤساء الأحزاب والقوى السياسية.