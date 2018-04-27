علق المطرب أمير عيد، على ما يتردد حول تعاطيه مواد مخدرة أدت إلى فقدانه لـ66 كيلو جرامًا من وزنه، قالًا إن هذا الأمر غير صحيح، وإنه لا يتعاطى أي مواد مخدرة.



وأضاف «عيد»، خلال لقائه ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الخميس، أنه كان يمرض باستمرار بمعدته، ما دفعه لمراجعة طبيب وتناول طعام صحي وتخفيف وزنه، متابعًا: «في نفس التوقيت لم أكن أحب الطعام كثيرًا، وكان لدي مشكلة وهاجس مع الأكل ونظافته».



واستطرد: «عندما كان وزني زائدًا لم أكن راضيًا عن ذلك، وعندما ذهبت للطبيب نصحني بتناول الطعام الذي أحبه».



وأشار إلى فقدانه نحو 66 كيلو جرامًا من وزنه، عقب عزوفه عن الطعام وتناول طعام صحي معين، متابعًا: «أنا لا أتناول المخدرات، ويجب أن تفهم الناس ذلك رغم أني أعلم أن شكلي وشخصيتي توحي بأنني أتناولها».



ولفت إلى وقائع طريفه تحدث معه بشأن ما يتردد عن تناوله للمخدرات، قائلًا إن البعض يحاول «التوجيب» معه بإعطائه مواد مخدره في «الخباثة»، وفق قوله.



وتابع: «سمعوا إني أتعاطى المخدرات لأنهم سمعوا أني خسيت بسبب تناولها، فكل الناس بتحاول توجب معايا».



