رئيس الاتحاد الافريقي والمصري للجمباز يكرمان تيا صبحي

كرم علي زعتر، رئيس الاتحاد الافريقي وإيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصري للجمبار تيا صبحي لاعبة المنتخب المصري للجمبارز الإيقاعي، والتى تأهلت رسميًا لاولمبياد الشباب بالارجنتين ٢٠١٨ وحصولها علي الميدالية الذهبية والمركز الاول في الجمباز الايقاعي للناشئين من البطولة الافريقية رقم 14 للجمباز الايقاعي والترامبولبن.

وحجزت تيا حجزت مقعد لمصر من صمن الثلاث مقاعد المتأهلين الي اولمبياد الارجنتين.

وتقام البطولة علي الصالة المغطاة باستاد القاهرة خلال الفترة من 26 الي 28 ابريل 2018 ويشارك في البطولة 14 دولة نيجيريا والسنغال والجزائر وتونس والمغرب وانجولا وزيمبابوي والكونغو وجنوب افريقيا والراس الاخضر وناميبيا والسودان وليبيا بالاضافة الي مصر البلد المنظمة.