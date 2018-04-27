مساعٍ فى «الشيوخ الأمريكى» لمنع تسليم تركيا مقاتلات «إف - 35»

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قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون يهدف إلى الحيلولة دون تسليم المقاتلات إف - 35 جوينت سترايك التى تنتجها شركة لوكهيد مارتن إلى تركيا.

يأتى مشروع القانون الذى قدمه السيناتور الجمهورى جيمس لانكفورد وزميله توم تيليس والسيناتور الديمقراطية جيان شاهين فيما تتراجع العلاقات بين واشنطن وأنقرة التى أيدت الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابى لكنها أصبحت قلقة على نحو متزايد من الدعم الأمريكى للمقاتلين الأكراد فى شمال سوريا، وفقا لوكالة رويترز.

وأصدر الأعضاء الثلاثة فى مجلس الشيوخ بيانا عبروا فيه عن قلقهم قائلين إن الرئيس التركى رجب طيب إردوغان يخوض «طريق الحكم الطائش والتغاضى عن سيادة القانون».

وقال لانكفورد فى البيان: «تبتعد قرارات تركيا الاستراتيجية أكثر فأكثر مع الأسف عن المصالح الأمريكية وأحيانا تتعارض معها. وهذه العوامل تجعل تسليم نظام إردوغان تكنولوجيا إف - 35 الحساسة وقدراتها المتطورة محفوفا بالمخاطر».

ولم ترد السفارة التركية فى واشنطن على طلب التعليق.

وأعلن إردوغان حالة الطوارئ فى تركيا بعد محاولة الانقلاب فى يوليو عام 2016. واعتقلت السلطات التركية منذ ذلك الحين عشرات الآلاف ولاحقت المعارضة ونفذت حملة إقالات واسعة فى الجيش والجهاز الإدارى.

وعبر أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة عن قلقهم لاحتجاز القس الأمريكى أندرو برانسون فى تركيا التى يقيم فيها منذ فترة طويلة.

وقالت جيان فى البيان إن «قرار الرئيس إردوغان اتخاذ رهائن وسجن أمريكيين أبرياء فى محاولة لاكتساب نفوذ على الولايات المتحدة أمر شنيع وكريه».

وتعتزم تركيا شراء أكثر من مائة من طائرات إف - 35. وتساهم شركات تركية بإنتاج أجزاء من الطائرة ومن المزمع أن تبدأ أنقرة تسلم أول طائرة من هذا الطراز فى غضون عام.

وسيحول مشروع القانون دون تسليم طائرات إف - 35 لتركيا وسيمنع أنقرة من الحصول على الملكية الفكرية أو البيانات الفنية اللازمة لصيانة ودعم المقاتلات.