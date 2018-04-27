• أستاذ «اجتماع»: الأسرة تضع الطالب في عزله اجتماعية بغية الحصول على الدرجات المرجوة.. وذلك يعمل على توتره وخوفه من ذلك الشبح المخيف

• استشاري «صحة نفسية»: النظرة المتضخمة تجاه الثانوية العامة وكذلك النظرة المتدنية من المجتمع لأصحاب المجاميع الضعيفة كلها عوامل ضاغطة على البناء النفسي للطالب

• خبير تربوي: تعقد المناهج الدراسية بشكل يجعل الطالب غير قادر على تحصيل الاستفادة أو الفهم المرجو منه يجعله في حيرة وقلق بين أن ينجح أو لا

«لم أكن أقصد مضايقته، كنت أقسو عليه نعم، ليكون متفوقا ويحصل على مجموع يؤهله للالتحاق بكلية الصيدلة والتي كانت حلمه وحلمي أنا أيضا، وفي اليوم المشؤوم علمت أنه تخلف عن الدرس وأن ابنة عمه أصبحت متفوقة عنه، وأول ما رأيته صفعته على وجهه، فذهب من أمامي، وبعد فترة ليست طويلة على اختفائه بحثت عنه إلى أن وجدته وقد شنق نفسه في غرفته».. بهذه الكلمات لخص محمد متولي والد محمود الطالب بالثانوية العامة بمدرسة ديرب بمحافظة الشرقية، قصة انتحار ابنه لـ«الشروق»، والذي انتحر بشنق نفسه داخل غرفته ولم يتحمل ضغط أبيه للمذاكرة.

قصة الثانوية العامة داخل كل بيت مصري تحولت إلى كابوس يطارد الطالب وأسرته، لكن لماذا تحولت إلى ذلك؟

استشاري الصحة النفسية الدكتور وليد هندي قال لـ«الشروق» إن المشاكل النفسية التي تواجه طلاب الثانوية العامة ترجع إلى عوامل شخصية وعوامل من البيئة المدرسية ومجموعة من العوامل المجتمعية وبين تلك وذاك يقع الطالب بين مطرقة الاختبار والتأرجح بين النجاح والفشل أو أن يحصل نتائج غير مرغوبة.

يوضح هندي أن النظرة المتضخمة تجاه الثانوية العامة وكذلك النظرة المتدنية من المجتمع لأصحاب المجاميع الضعيفة وأصباغهم ببعض جوانب القصور في الشخصية كل هذه العوامل تكون ضاغطة على البناء النفسي للطالب قبيل فترة الاختبارات ما يدفعه إلى التوتر والخوف من الإقدام على الامتحان.

وأضاف أن التفكك الأسري وتعدد حالات الطلاق في مصر وعدم توجيه الابن في المنزل بالشكل الصحيح طوال العام الدراسي وكيفية تقديم العون والمساندة النفسية لهم أثناء فترة الاختبارات أو ما قبل تلك الفترة إضافة إلى ذالك استخدام القسوة المفرطة وعلى عكسه التدليل المبالغ فيه لدي الطالب ومقارنة الطالب بالآخرين في مستواه يخلق اضطراب لدي الطالب.

"بنتي عندها اكتئاب ولا تأكل بشكل جيد وتعاني من أمراض كثيرة"، بهذه الكلمات افتتحت إيناس محمد حديثها لـ«الشروق» وهي أم لفتاة في الثانوية العامة، وأشارت إلى أن ابنتها تأخذ دروسا في كل المواد إضافة إلى أن بعض المواد تأخذ فيها درسين، ولا نحرمها من شيء تطلبه وغرفتها هادئة مرتبة دائما ومع ذلك باتت قلقة ومرعوبة من الامتحانات، ما جعلها تصاب مرة بنوبة صرع، ولذلك قرر والدها إلى أن تتخلف عن الامتحانات هذه السنة وتدخل الامتحانات في العام المقبل.

أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر الدكتور عبد الفتاح فرج يؤكد أن الأسرة تضع الطالب في عزلة اجتماعية بمنعه عن التليفزيون أو الإنترنت بغية الحصول على الدرجات المرجوة وذلك يعمل على توتره وخوفه من ذلك الشبح المخيف الذي يقدم عليه، ولذلك العديد من الطلاب يلجأون إلى حيل تنفس عن نفسيتهم كالهروب من الدروس أو اللجوء إلى المقاهي للتنفيس الانفعالي وقد يجد منهم البعض المناجاة والسلوى في الإقدام على تدخين السجاير أو تعاطي المخدرات، أضف إلى ذلك أن الشباب في هذا المرحلة العمرية من المراهقة يكون شديد التأثر بالمؤثرات النفسية والضغوطات التي قد تدفع أحدهم إلى الانتحار أو الإصابة بنوبات عصبية.

ويواصل فرج الحديث لـ«الشروق» قائلا إن المدرسة يوجد بها جهل لدى العديد من القائمين على العملية التعليمية بالإعداد النفسي للطالب قبل الامتحانات، مشيرا إلى أن التعليم في مصر يعتمد على القدرة على التحصيل وليست قياس القدرة على الأداء، ما يشكل عبئا نفسيا في نفوس الطلاب.

محمد موسى يشير إلى أنه من أول شهر فبراير حدث عنده شيء من الاكتئاب والملل بسبب ضغوط المذاكرة والدروس وإذا به يخرج من بيته ويذهب إلى المقاهي ولم يحضر أي درس من الدروس، إلى أن تطور الأمر ليعرض عليه أحد أصدقائه سيجارة «حشيش» ليشربها بحجة أنها ستجعله سعيد وينسى هموم الدراسة، بحسب روايته لـ«الشروق».

وأضاف أنه أصبح ينزل من البيت لكي يبحث عن الصحبة ويجتمع هو ورفاق السوء لشرب المخدرات، وما لبث أن علم والده بالأمر وعمد إلى منع المصروف عنه وجعل أخيه يحضر معه جميع الدروس.

الأستاذ أحمد عبدالعظيم الخبير التربوي يرى أن ترسيخ مصطلح الثانوية العامة وإعطائها مهابة أكثر من حقها في ذهن الطلاب هو ما يجعل العملية التعليمية تتم في جو نفسي سيئ، ما يجعل الطالب أو الطالبة يصاب بالذعر والقلق بمجرد ذكر اسم الامتحانات أمامه.

وأضاف عبد العظيم لـ«الشروق»، أن تعقيد المناهج الدراسية بشكل يجعل الطالب غير قادر على تحصيل الاستفادة أو الفهم المرجو منه يجعله في حيرة وقلق بين أن ينجح أو لا وكذلك أن معظم الطلاب يعمدون إلى الدروس الخصوصية في حين أن يصعب على بعض الأسر توفير المبالغ الهائلة لتلك الدروس.

وتابع أن الكثير من الطلاب يظل متكاسلا في بداية السنة ثم يقع تحت ضغوط المذاكرة ويرتبك الطالب قبل الامتحانات بشهرين أو أسابيع وهو ما يخلق لديه نوع من الاضطرابات النفسية تجعله في حيرة من أمره بأن يصاب بالذعر خوفا من الامتحانات أو أن يلجأ إلى الحيلة الأسهل، أن يتجاهل كل ذلك ويتعاطي المخدرات.