خبير روسى: الرئيس السودانى أقال غندور للاشتباه فى تواطئه مع أمريكا ضده

رأى الخبير الروسى يفجينى ساتانوفسكى، أن السبب الحقيقى وراء إقالة الرئيس السودانى عمر البشير لوزير خارجيته إبراهيم غندور، هو شعور البشير بوجود مخطط أمريكى لإزاحته عن السلطة بالتعاون مع الغندور.

وقال ساتانوفسكى وهو ورئيس معهد الشرق الأوسط فى موسكو فى مقال نشرته صحيفة «كوريير» المتخصصة فى الصناعة العسكرية، حول أسباب إقالة عمر البشير لوزير خارجيته، إن الرئيس البشير أقال غندور من منصبه. وقد تم الإعلان عن هذا القرار بعد أقل من ثلاث ساعات من عودة الرئيس السودانى من القمة العربية بالسعودية، وفقا لما نقله موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وأضاف كان السبب الرسمى المعلن للاقالة هو خطاب غندور فى البرلمان، الذى اتهم فيه دوائر حكومية معينة بتأخير دفع الرواتب إلى السلك الدبلوماسى لمدة سبعة أشهر.

وأوضح أن المهمة الرئيسية لغندور كوزير للخارجية كانت رفع أو إضعاف العقوبات الأمريكية عن السودان وتم رفع العقوبات جزئيا، لكن السودان ما زال يظهر فى قوائم وزارة الخارجية الأمريكية كدولة راعية للإرهاب.

وتابع: «لقد انتفت الحاجة إلى وزير مستقل أكثر مما ينبغى.. وكانت نقطة اللاعودة بالنسبة للبشير زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكى جون سوليفان، فى نوفمبر الماضى، للسودان».

ومضى قائلا «عبر سوليفان خلال اجتماع مع غندور عن موقف واشنطن السلبى من قرار البشير الترشح لانتخابات 2020. أبلغ غندور رئيس الوزراء بهذا، وليس رئيس الدولة. فاشتبه الأخير فى محاولة لإزاحته من السلطة بدعم من الولايات المتحدة. وتابع: «كانت هذه هى الحادثة التى دفعت الرئيس السودانى إلى إطلاق فكرة إنشاء قاعدة عسكرية روسية كرسالة لواشنطن».