إعلان قمة الكوريتين يؤكد على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

أكدت الكوريتان على هدفهما المشترك لتحقيق إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية عبر النزع النووي بصورة كاملة.

جاء ذلك في "إعلان بانمونجوم" للسلام والازدهار والوحدة في شبه الجزيرة الكورية الصادر في ختام القمة التي عقدت اليوم الجمعة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

وقال البيان "اتفقت الكوريتان على عقد المحادثات والمفاوضات في كل مجال فضلا عن محادثات رفيعة المستوى، في أسرع وقت ممكن، لوضع التدابير الإيجابية من أجل الالتزام بالمسائل المتفق عليها في لقاء القمة".

وأضاف "اتفقت الكوريتان على إنشاء مكتب الاتصال المشترك بينهما الذي يوجد فيه مسؤولو البلدين في منطقة كيسونج الحدودية بكوريا الشمالية للمشاورة الوثيقة بين السلطات وضمان التبادل المدني".

وتابع البيان "اتفقت الكوريتان على عقد لقاءات لم شمل الأسر المشتتة والأقارب بمناسبة عيد الاستقلال الموافق يوم 15 أغسطس المقبل".

وذكر "اتفقت الكوريتان على وقف جميع الأعمال العدائية التي تعتبر مصدرا للتوترات العسكرية والصراعات برا وبحرا وجوا، ووقف بث الدعاية عبر مكبرات الصوت وإرسال المنشورات الدعائية وغيرها من الأعمال العدائية اعتبارا من اليوم الأول من شهر مايو، وجعل المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين منطقة سلام حقيقية".

وأوضح البيان "اتفقت الكوريتان على اتخاذ تدابير عملية لمنع النزاعات العسكرية العرضية وضمان أنشطة الصيد الآمنة من خلال جعل منطقة خط الحدود الشمالية في البحر الغربي منطقة سلام".

وذكر البيان "اتفقت الكوريتان على عقد محادثات عسكرية بما فيها اجتماع وزيري الدفاع، لمناقشة وحل المشاكل العسكرية التي يثيرها الجانبان بدون تأخير، وعقد محادثات على مستوى ضابط عام أولا في غضون شهر مايو المقبل".

واستطرد: "أكدت الكوريتان على الاتفاق على عدم الاعتداء والالتزام به بعدم استخدام أي نوع من الأعمال العسكرية بينهما، وعلى تحقيق تقليص الأسلحة بصورة تدريجية متما تم القضاء على التوتر العسكري وبناء الثقة المتبادلة بينهما من الناحية العسكرية".

ونوه البيان "اتفقت الكوريتان على عقد المحادثات الثلاثية بين الكوريتين والولايات المتحدة الأمريكية أو المحادثات الرباعية بين الكوريتين والولايات المتحدة والصين للإعلان عن إنهاء الحرب في هذا العام الذي يصادف مرور65 عاما على عقد اتفاقية الهدنة وبناء نظام السلام المستدام والمتين".

وقال البيان: "اتفق الجنوب والشمال على سعيهما للحصول على تأييد وتعاون المجتمع الدولي نحو تحقيق إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي".

وذكر "اتفق الرئيسان على إجراء التشاور وتقوية الثقة بينهما مع مناقشة القضايا التي تهم الأمة الكورية عدة مرات عبر محادثات دورية ومكالمات هاتفية مباشرة، وتطوير العلاقات بين الكوريتين بصورة مستدامة والسلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية وتوسيع التيار الملائم نحو الوحدة".