الكرملين يشيد بالقمة بين زعيمي الكوريتين

أشاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بالإرادة لبدء واستمرار حوار الكوريتين، واصفا هذا التطور بـ"الخلفية الإيجابية"، في اشارة إلى قمة زعيمي الكوريتين.

وقال بيسكوف للصحفيين: "أستطيع القول فورا إنه وفقا للأخبار القادمة من كوريا فأنها أخبار إيجابية للغاية"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار مرارا إلى أن التسوية المستدامة في شبه الجزيرة الكورية يمكن بناؤها فقط عبر الحوار بين الطرفين. ونحن نرى اليوم أن هذا الحوار جرى اليوم وله آفاق محددة. ونحن في هذه الحالة نقيم إيجابيا حقيقة اللقاء بين الزعيمين الكوريين وتلك النتائج التي تم الإعلان عنها".

وأوضح بيسكوف "الآن نحن نتحدث عن حقيقة أن الأطراف لديها الإرادة في البحث عن اتفاقات، أولا والأهم هو الإرادة لبدء الحوار ومواصلته. وهذه خلفية إيجابية".

يشار إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عقدا قمة اليوم الجمعة في عند النقطة الحدودية في بانمونجوم.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في الحادي والعشرين من الشهر الجاري تعليق تجاربها النووية والصاروخية قائلة وستهدم موقعا لتلك التجارب شمالي البلاد، وأنها لم تعد بحاجة إليه.