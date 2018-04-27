إصابات مع بدء مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي شرقي غزة

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق مع بدء مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، في إطار الجمعة الخامسة من مسيرات العودة.

واندلعت المواجهات عقب تأدية صلاة الجمعة، في خيام الاعتصام المقامة قرب السياج الفاصل، فيما بدأ متظاهرون بإلقاء الحجارة على القوات الإسرائيلية، فيما أشعل آخرون إطارات مطاطية.

وأعلنت اللجنة التنسيقية لمسيرات العودة في غزة إطلاق اسم جمعة "الشباب الثائر" على الجمعة الخامسة من المسيرات ودعت إلى أوسع حشد شعبي فيها.

وأظهرت إحصائية رسمية نشرت أمس استشهاد 40 فلسطينيا وجرح أكثر من 5 آلاف منذ بدء مسيرات العودة الشعبية قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة.

وجاء في الإحصائية التي أصدرتها وزارة الصحة في غزة أن إجمالي عدد الإصابات في المسيرات بلغ 5511 مصابا، من بينهم 592 طفلًا و192 سيدة.

وتستهدف هيئة مسيرات العودة التي تضم فصائل وجهات حقوقية وأهلية، استمرار فعالياتها حتى تصل ذروتها في 15 من الشهر المقبل عند إحياء الذكرى السنوية رقم 70 ليوم النكبة الفلسطينية.