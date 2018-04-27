الفلسطينيون يستعدون لانطلاق «جمعة الشباب الثائر» استمرارا لمسيرة العودة

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يستعد الفلسطينيون للمشاركة في الجمعة الخامسة لمسيرات العودة الكبرى على حدود غزة والتي أطلق عليها "جمعة الشباب الثائر".

وأفاد عامر شريتح، عضو اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة لوكالة "معا" للأنباء الفلسطينية بأن "جمعة الشباب الثائر" تأتي تقديرا للشباب المتواجد في ساحات وميادين العودة الذين يقودون العمل الجماهيري، رافضين كل المؤامرات التي تجري على قدم وساق لتصفية القضية الفلسطينية.

وتوقع شريتح مشاركة الآلاف من أبناء القطاع في المسيرات التي سيتخللها جدول من الفعاليات الشبابية الموحدة على جميع الساحات.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم الخيام لمسافة 50 مترا على طول الحدود وستكون أقرب لشارع "جكر" القريب من السلك الفاصل استعدادا للمسيرة الكبرى يوم 15 مايو المقبل.

يشار إلى أن فعاليات مسيرة العودة انطلقت في الثلاثين من الشهر الماضي وشهدت اشتباكات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد 40 فلسطينيا وجرح أكثر من خمسة آلاف، بحسب إحصائية رسمية نشرت امس الخميس.