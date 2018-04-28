هوفنهايم يفوز على هانوفر في الدوري البوندسليجا

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فاز فريق هوفنهايم على ضيفه هانوفر 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

ويدين هوفنهايم بالفضل في هذا الفوز للاعبه أندريج كراماريتش الذي سجل أهداف فريقه الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 16 و50 و86.

وسجل هدف هانوفر الوحيد كينان كرامان في الدقيقة 24.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع،مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة باير ليفركوزن وشتوتجارت غدا السبت، وتوقف رصيد هانوفر عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر.