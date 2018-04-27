تكريم ليلى علوى ومدحت العدل وأمير طعيمة فى افتتاح الدورة الثانية لملتقى أولادنا

تنطلق اليوم فاعليات الدورة الثانية من ملتقى أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة برئاسة سهير عبدالقادر، مؤسس الملتقى، ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح بجامعة القاهرة على أن تقام الفاعليات بمركز التدريب المهنى فى الجزيرة.

يكرم الملتقى فى حفل الافتتاح الفنانة ليلى علوى التى قامت بالغناء فى حفل ختام ملتقى أولادنا الأول فى العام الماضى والمؤلف مدحت العدل الذى كتب أغنية العام الماضى وأهداها لأولادنا، والشاعر أمير طعيمة الذى كتب أغنبة افتتاح الدورة الثانية والفنانة سميرة عبدالعزيز والكاتب الصحفى ياسر رزق ونجوى جمعة مديرة مدارس مصر للغات والسفير سونج ايجو سفير الصين بالقاهرة، والممثلة ماريا خوسيه بيزايراس من بنما لدورها فى فى التوعية بمتلازمة داون واسم البطل مازن السماحى الذى رحل عن دنيانا بعد حضوره للمؤتمر الصحفى للكشف عن تفاصيل الدورة الثانية للملتقي والسباح محمد الحسينى أول سباح مصرى من ذوى الاحتياجات الخاصة والسباحة مريم طارق عبدالحميد من ذوى الاحتياجات الخاصة بطلة العالم فى السباحة.

ويشارك فى الملتقي حوالى ٣١ دولة منها ألمانيا وكولومبيا ونيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية والهند وفلسطين وسوريا ومصر وأوغندا، تقدم مجموعة من الافلام، كما تشارك مجموعة من الفرق الاستعراضية المصرية منها فريق أولادنا وفريق بورسعيد وفريق مؤسسة وسيلة الخير وفريق مركز فؤاد احمد عبدالفضيل وفرقة احنا واحد للفنون المسرحية وفريق مركز شباب حلمية الزيتون وفريق معهد قيثار،ة كما تشارك فرق من الاسكندرية وشمال سيناء ومحافظة الغربية ومحافظة الوادى الجديد، وتشارك كذلك فرق أجنبية من كل من نيجيريا والصين والمغرب وفلسطين والأردن وإيطاليا.

وعلى هامش الملتقى تقام ورشة صناعة أفلام الرسوم المتحركة ومعرض لأعمال ذوى الاحتياجات الخاصة تشارك فيه أعمال من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والكويت وتونس والولايات المتحدة الأمريكية.

وقد تشكلت لجنة تحكيم ملتقى إبداعات أولادنا فى الافلام والموسيقى والغناء برئاسة الدكتور مصطفى جرانة عميد معهد الكونسيرفتوار وعضوية كل من الفنان محمود قابيل والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والمنتج محمد العدل والمخرج عمرو عابدين والفنانة رانيا فريد شوقى والموسيقار نبيل على ماهر والأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكى المصرى للسينما والكاتبة الصحفية منى سراج والدكتورة عزة هيكل أستاذ الأدب الانجليزى وأرفى لامبا ممثل ومنتج من الهند والرائد أحمد محمد الكوبرى القائم بأعمال مدير دائرة الموسيقى والغناء بوزارة الثقافة الفلسطينية وقسطنطينا جيديون المدير الإدارى للمركز الثقافى اليونانى، والمخرج يوبويتشوكو جرمايا من بتسوانا، والناقدة الفنية بشرى عمور من المغرب، وتقدم اللجنة جائزة طه حسين لابداعات أولادنا فى الأفلام وجائزة عمار الشريعى فى الموسيقى وجائزة رتيبة الحفنى فى الاستعراض وجائزة محمد صبحى للمسرح.

كما تم اختيار لجنة تحكيم إبداعات أولادنا فى الفنون التشكيلية والحرف اليدوية برئاسة الدكتور أشرف رضا رئيس مؤسسة آراك للفنون وللثقافة، وعضوية الفنان التشكيلى ياسر جعيصة عضو الاتحاد الأوروبي لرسامى الكاريكاتيرومؤسس سمبوزيوم سهل حشيش للفن التشكيلية، والمخرجة شويكار خليفة، وكنزى ضياء الدين بدر خبيرة التسويق، ومن سويسرا كارين ريك عضو البرلمان السويسرى، والفنانة التشكيلية أنيتا مونسكالكو من إيطاليا، ومصممة الازياء الاردنية نيفين عز الدين، والفنانة المتخصصة فى فن النحت مينا كايسشا من نيبال، ومصممة الأزياء السودانية هبة البشير، والفنانة يانا سيفيتيخا من أوكرانيا، وآمنة حمادى من الإمارات، والفنانة إيلينا من روسيا، والفنانة جوان من امريكا، والاستاذ اسامة الرشيد الخبير فى مجال الدعاية البصرية من السعودية، وتقدم اللجنة جائزة ماجدة موسى فى الحرف اليدوية والفنون التشكيلية.

يقام الملتقى فى إطار الاهتمام المتنامى بذوى الاحتياجات الخاصة على الصعيدين المحلى والعالمي إيمانا بدورهم وقدراتهم، ويهدف لدمج هذه الفئة فى جوانب الحياة المختلفة ويحرص على زيادة الوعى لدى المجتمع بحقوق هذه الفئة وأهمية مشاركاتهم فى المجتمع بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع الآخرين من خلال فاعليات وأقسامم الفنون التشكيلية والفنون الاستعراضية والأفلام ذات الصلة بذوى الاحتياجات الخاصة.