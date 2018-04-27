ارتدى الإعلامي جابر القرموطي، قميص نادي الزمالك، احتفالًا بفوز الأخير على الأهلي بهدفين مقابل هدف، لأول مرة منذ 11 عامًا في بطولة الدوري المصري الممتاز، التي حسمها الأهلي لصالحه للمرة الـ40 فى تاريخه.



وقال «القرموطي»، خلال تقديمه برنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، اليوم الجمعة، إن أمس الخميس كان لطيفًا بالنسبة إلى نادي الزمالك، واصفًا انتصار الأبيض على الأهلي بأنه إنجاز مهم للكرة المصرية، حسب تعبيره.



وتابع أن هناك البعض سيقول إنه المباراة تحصيل حاصل ولا فائدة منها، معقبًا: «لكن لطيف أن تتذكر الزمالك في السراء والضراء، تذكرناه سابقًا في السراء، ونتذكره اليوم في الضراء».



يُذكر أن الزمالك حقق فوزًا تاريخيًا على الأهلي بهدفين لهدف في المباراة، التي جمعت بينهما، مساء أمس اليوم الخميس، في استاد القاهرة ضمن لقاءات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الممتاز، التي حسمها الأهلي لصالحه للمرة الـ40 فى تاريخه.



