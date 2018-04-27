سدود سيناء تصمد فى وجه السيول

نجحت الأجهزة التنفيذية فى شمال ووسط سيناء فى السيطرة على السيول التى شهدتها المحافظة فى الأيام القليلة الماضية، والتى نجمت عن الامطار الغزيرة التى تعرضت لها البلاد أخيرا، وبحسب مصادر فى مديرية الرى والموارد المائية بشمال سيناء، صمد سد الكرم فى منطقة المغارة فى مواجهة مياه السيول، مشيرة إلى أن ارتفاع منسوب المياه خلف السد إلى نحو 6 أمتار.

وأكد رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء ماجد محمد أحمد، أن المركز بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية نجح فى التعامل مع مياه السيول، حيث تم استخدام المعدات الخاصة. بالمركز«لوادر ــ سيارات نقل» فى إنشاء السدود التعويقية وتطهير مخرات السيول، التى تم إنشاؤها على مختلف الطرق فى منطقة وسط سيناء، بناء على توجيهات المحافظ السيد عبدالفتاح حرحور.