قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن عمال مصر هم الساعد الأول لعملية التنمية المستدامة، التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها، من أجل بناء مستقبل أفضل، مشيرًا إلى تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية العامل المصري، وحرصه على حضور احتفالات عيد العمال كل عام.

وأضاف «سعفان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الجمعة، أن الدولة تعي أهمية وقيمة العامل المصري في تحقيق التنمية، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق من خلال الوزارة مع مجلس النواب للانتهاء من قانون العمل الجديد؛ لمعالجة السلبيات في القانون الحالي.

وأوضح أن قانون العمل الجديد يهدف إلى إحداث توافق مع احتياجات طرفي العملية الإنتاجية، والمتمثلين في أصحاب الأعمال والعمال، مضيفًا أن دول الخليج أكثر الدول طلبًا للعمالة المصرية.

وأكد أن الوزارة تستهدف تدريب العمالة المصرية، تدريبات متطورة غير نمطية الفترة المقبلة،؛ لفتح مجالات للعمل في الدول الأوربية والإفريقية، مطالبًا الشباب بالتوجه إلى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، للالتحاق بالتدريب.