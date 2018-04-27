الكوريتان تتفقان على مواصلة المحادثات لـ«إعلان نهاية الحرب بينهما» بشكل رسمي

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جاء في البيان المشترك للقمة بين الرئيس الكوري الجنوبي وزعيم كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أن البلدين اتفقتا على مواصلة المحادثات الدولية "بهدف إعلان نهاية الحرب الكورية".