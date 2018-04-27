الكوريتان تتفقان على مواصلة المحادثات لـ«إعلان نهاية الحرب بينهما» بشكل رسمي

جاء في البيان المشترك للقمة بين الرئيس الكوري الجنوبي وزعيم كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أن البلدين اتفقتا على مواصلة المحادثات الدولية "بهدف إعلان نهاية الحرب الكورية".