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الكوريتان تتفقان على مواصلة المحادثات لـ«إعلان نهاية الحرب بينهما» بشكل رسمي

سول - د ب أ
نشر فى : الجمعة 27 أبريل 2018 - 12:21 م | آخر تحديث : الجمعة 27 أبريل 2018 - 12:21 م

جاء في البيان المشترك للقمة بين الرئيس الكوري الجنوبي وزعيم كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أن البلدين اتفقتا على مواصلة المحادثات الدولية "بهدف إعلان نهاية الحرب الكورية".


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