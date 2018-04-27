العراق: اندلاع مواجهات مسلحة بين «العمال الكردستاني» والجيش التركي شمال أربيل

أفاد مدير ناحية "سيدكان" شمال أربيل، إحسان جلبي، اليوم الجمعة، باندلاع مواجهات مسلحة بين عناصر حزب العمال الكردستاني والجيش التركي في الناحية، مشيرا إلى أن المواجهات أدت إلى نزوح العديد من المواطنين.

وقال جلبي في تصريحات خاصة لقناة «السومرية نيوز» إن "مواجهات مسلحة عنيفة اندلعت الليلة الماضية بين مسلحي حزب العمال الكردستاني والجيش التركي في جبل ديل الحدودي بناحية سيدكان، ومازالت مستمرة حتى الساعة"، مشيرا إلى أن الطائرات الحربية التركية تجوب سماء المنطقة لاستهداف أي تحرك للعمال الكردستاني.

وأضاف جلبي، أن "المواجهات أدت إلى نزوح العديد من سكان القرى الواقعة قرب موقع المواجهات حفاظا على أرواحهم"، مؤكدا عدم وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.