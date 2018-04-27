الجمعة 27 أبريل 2018 3:40 ص القاهرة القاهرة 18.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

بعد انتشار لعبة الحوت الأزرق.. هل تؤيد إصدار قانون لتقنين الألعاب الإلكترونية؟
النتـائـج تصويت

وزير القوى العاملة يحذر من عقود العمل الوهمية في لبنان

محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
معاذ حجازي
نشر فى : الجمعة 27 أبريل 2018 - 1:41 ص | آخر تحديث : الجمعة 27 أبريل 2018 - 1:41 ص
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن معيشة بعض الشباب المصري الذي سافر إلى لبنان سيئة للغاية؛ نظرًا لذهابهم هناك على عقود عمل وهمية، حسب تعبيره.

وحذّر «سعفان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الخميس، الشباب من السفر على عقود عمل وهمية؛ حتى لا يتم استغلالهم، متسائلًا: «لا داعي للبهدلة.. ليه ترمي نفسك في النار؟».

وتابع أنه اجتمع ببعض الشباب الذين سافروا من خلال عقود وهمية في بيروت، موضحًا أن عقود العمل في لبنان بالأخص ومعظم الدول بشكل عام أصبحت تُباع.

ولفت إلى حديثه مع الشباب أكثر من مرة في هذا الشأن وتحذيره إياهم من العقود الوهمية، إلا أنهم يبحثون عن أي فرصة للحصول على بعض الدولارات، مؤكدًا أن معيشتهم هناك لا يرضاها عليهم داخل مصر، وفق تعبيره.

وخاطب الشاب المصري، بقوله: «يجب أن يحفظ العمل كرامتك لا يُهينك»، مشيرًا إلى تواصل الوزارة مع السفارة المصرية في لبنان بشأن تقنين أوضاع هؤلاء الشباب هناك، إلا أنهم إذا اضطروا للعودة إلى مصر سيكون أهون عليهم من وضعهم السيء، حسب قوله.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك