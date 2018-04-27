وزير القوى العاملة يحذر من عقود العمل الوهمية في لبنان

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن معيشة بعض الشباب المصري الذي سافر إلى لبنان سيئة للغاية؛ نظرًا لذهابهم هناك على عقود عمل وهمية، حسب تعبيره.



وحذّر «سعفان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الخميس، الشباب من السفر على عقود عمل وهمية؛ حتى لا يتم استغلالهم، متسائلًا: «لا داعي للبهدلة.. ليه ترمي نفسك في النار؟».



وتابع أنه اجتمع ببعض الشباب الذين سافروا من خلال عقود وهمية في بيروت، موضحًا أن عقود العمل في لبنان بالأخص ومعظم الدول بشكل عام أصبحت تُباع.



ولفت إلى حديثه مع الشباب أكثر من مرة في هذا الشأن وتحذيره إياهم من العقود الوهمية، إلا أنهم يبحثون عن أي فرصة للحصول على بعض الدولارات، مؤكدًا أن معيشتهم هناك لا يرضاها عليهم داخل مصر، وفق تعبيره.



وخاطب الشاب المصري، بقوله: «يجب أن يحفظ العمل كرامتك لا يُهينك»، مشيرًا إلى تواصل الوزارة مع السفارة المصرية في لبنان بشأن تقنين أوضاع هؤلاء الشباب هناك، إلا أنهم إذا اضطروا للعودة إلى مصر سيكون أهون عليهم من وضعهم السيء، حسب قوله.