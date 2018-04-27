وزير الأوقاف يقرر استكمال مسجد روضة الإسلام بمدينة الطور

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قررا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء استكمال عملية بناء مسجد روضة الإسلام بحي الروضة بمدينة طور سيناء والذي كان قد توقف منذ سنوات.

وقال وزير الأوقاف إن الوزارة لا تتوانى عن بناء المساجد في سيناء لأن الأوقاف تحارب الإرهاب في سيناء ببناء وإعمار بيوت الله وإنشاء المساجد وبيوت تحفيظ القرآن من أجل نشر تعاليم الدين السمحة.

وأكد أن القوافل الدينية ما زالت تجوب وديان سيناء لنشر التعليم الصحيح لفهم الدين والقضاء على الفكر المتطرف.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ ووزير الأوقاف في مدينة طور سيناء اليوم على هامش ذكرى تحرير سيناء يرافقهم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ جنوب سيناء السابق، واللواء حمدي بخيت الخبير العسكري.

كما تفقد المحافظ ووزير الأوقاف والوفد المرافق لهم منطقة حمام موسى ومنطقة حي الروضة وقرر المحافظ البدء فورا في استكمال المسجد لخدمة اهالي احياء الشروق والروضة والنصر.

وقال المحافظ ان منطقة حي حمام موسي سيتم تحويلها الي مشفي عالمي بالاتفاق مع احدي الدول الاوربية المتخصصة في هذا المجال.

واستعرض المحافظ أهم المشروعات التي تم إنجازها على أرض المحافظة مثل الإسكان والطريق الدولي وجامعة الملك سلمان والشاطئ العام.

وقام المحافظ ووزير الاوقاف بإهداء نجلة الشهيد محمود ناجي سلسلة ذهبية عليها صورة الشهيد الراحل بحضور زوجته ووالدته.