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استشهاد فلسطيني ثالث خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند السياج الحدودي

إيفون مدحت
نشر فى : الجمعة 27 أبريل 2018 - 6:20 م | آخر تحديث : الجمعة 27 أبريل 2018 - 6:20 م

أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، باستشهاد فلسطيني ثالث خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية عند السياج الحدودي شرقي قطاع غزة.

وتشهد فلسطين اليوم الجمعة، خروج عدد كبير من الفلسطينيين للمشاركة في الجمعة الخامسة لمسيرات العودة الكبرى على حدود غزة والتي أطلق عليها «جمعة الشباب الثائر»، وحاول بعضهم عبور السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، وذلك وسط مواجهات مع قوات الاحتلال.

يُذكر أن فعاليات مسيرة العودة انطلقت في الثلاثين من الشهر الماضي وشهدت اشتباكات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد 40 فلسطينيًا وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين، بحسب تصريحات مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، رياض منصور، خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع بالشرق الأوسط، أمس الخميس.


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