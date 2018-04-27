ممدوح خالد يتوج ببطولة الجمهروية للدرجة الخامسة للفروسية

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فاز ممدوح خالد فارس مركز المدرسة المصرية على الجواد «سنيوريتا» ببطولة الجمهورية للفروسية قفز موانع للدرجة الخامسة للخيول المصرية وذلك بعدما أنهي بطولة النهائى بـ 5.45 نقاط جزاء خلال أيام البطولة الثلاث و التي تقام على ملاعب نادي فروسية القوات المسلحة خلال الفترة من 25 حتى 28 من الشهر الجاري .

وجاءت ملك أحمد سليمان فارسة نادي الجمعية الرياضية على الجواد حياة في المركز الثاني بعد منافسة كبيرة وذلك بـ 8.34 نقاط جزاء وبفارق 3 نقاط جزاء تقريباً عن صاحب المركز الأول ,

وحقق فارس شريف فارس نادي فروسية القوات المسلحة المركز الثالث على الجواد أمير وذلك بـ 10.52 نقاط جزاء، وفي المركز الرابع من نادي فروسية القوات المسلحة الفارسة مريم إسلام النجدي على الجواد ويني بـ 12.24 نقاط جزاء.

واحتل مصطفى الزيات فارس نادي إم في بي على فارس الجواد بلوستار المركز الخامس بـ 26.99 نقاط جزاء، في المركز السادس جاء الفارس مركز بيجاسوس للفروسية مصطفى علي السيد على الجواد جامب فاير بـ 82.06 نقاط جزاء .

وتقام بعد هذه المباراة أخر دورة في بطولة النهائي للدرجة السادسة للخيول الأجنبية والذي تأهل لمرحلة اليوم فيها 6 فرسان .