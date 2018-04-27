أن تقرر ترك عملك الذي أفنيت به عمرك لأعوامٍ عديدة وتتوقف عن الأبداع الذي تخرجه يومياً لدرجة أنك أدمنته، ليس بالقرار السهل على الإطلاق، ومن الصعب أن تتقبله أنت أو من أحبوا إنتاجك الذي أخرجته طيلة تلك السنوات.

صعوبة القرار لا تأتي في كيفية إعلانه، بل تأتي في إطار توقيت إتخاذه، أن تُقدر الموعد الذي تأكدت فيه أنك لن تُبدع مُجدداً .. فتقرر حينها تفضيل سمعتك التي دشنتها على مدار سنوات عديدة، وأن ترحل والجميع يطالبك بالاستمرار.







في كرة القدم الأمر أصعب بكثير، الجماهير التي تظل تنادي باسم اللاعب في كل مباراة وتمدحه على مدار مواسم عديدة فضلاً عن اختيار رقم قميصه بالتحديد عند شراءهم لقميص النادي، قد تتناسى كل ذلك مع أول عدة أخطاء قد يرتكبها اللاعب، بل والأدهى أن الأصوات التي كانت تتغنى عندما ترى الكرة بين أقدامه هي نفسها من تنادي علناً في المدرجات :" إرحل ".





العديد من النجوم حول العالم وقعوا في ذلك الفخ، فأخذتهم جلالة ما يقدمونه من إبداع في كرة القدم عن حقيقة أن العمر يتقدم بهم، وما كانوا يستطيعوا تقديمه في السابق بكل سهولة أصبح صعباً فعله حالياً، فيُعاندون الكرة فتعاندهم –التي دائماً تنتصر في تلك اللعبة-، فلا يستفيقوا إلا عند سماع " كفى " تتردد في المدرجات.

حازم إمام، أحد أهم أساطير نادي الزمالك والتي كانت الجماهير تتغنى به في المباريات وترفع التيفو الشهير الذي حمل قميصه في المباريات الكبرى، تفاجئ بمطالبة الجماهير ذاتها على الملأ في مباراة الفارس الأبيض أمام الإسماعيلي برحيله بعد تدهور مستواه، الذي ظهر جلياً بسبب تدهور حال النادي بشكل عام في ذلك الوقت، فضلاً عن بعض النجوم العالمية مثل راؤول جونزاليس، نجم ريال مدريد السابق الذي رفضت إدارة الملكي مطالبه المادية من أجل رحيله عن النادي.









على النقيض، قرر العديد من النجوم الرحيل وإعلان إعتزالهم في أوج عطائهم وإعلان إعتزالهم، حيث يأتي على رأس تلك القائمة كلاً من ماركو فان باستن، نجم المنتخب الهولندي والمُلقب بـ فان جول، نظراً لتميزه في تسجيل الأهداف إلا أنه استغل الإصابة التي تعرض لها في عام 1995 ليُعلن إعتزاله وهو في عمر الـ29 عاماً فقط.

إيريك كانتونا، نجم مانشستر يونايتد وأحد أساطير الشياطين الحمر على مدار التاريخ، قرر إعلان إعتزاله بعمر الـ30 عاماً عقب فوزه بلقب الدوري الإنجليزي مع المانيو في موسم 1996، وذلك بعد استبعاده من قائمة المنتخب الفرنسي المشاركة في كأس الأمم الأوروبية.









على الصعيد المحلي، تعد حالة محمد أبو تريكة، أحد أهم أساطير الكرة المصرية هي الأبرز، حين قرر إعتزاله في ذات الليلة التي ساهم فيها بفوز النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2013، لتكون بطولة كأس العالم للأندية هي مسك الختام لمسيرته، فضلاً أيضاً عن إعتزال محمد بركات قبله بموسم واحد وهو بعمر الـ36 عاماً إلا أن حالته الفنية كانت تعطي مؤشراً على إمكانية بقاءه في الملاعب لموسمين آخرين على أقل تقدير، إلا أنه صمم إنهاء مسيرته المتوجة بـ 25 بطولة رفقة المارد الأحمر، منهم سبعة بطولات دوري مصري على التوالي، وأربعة بطولات دوري أبطال إفريقيا.





أندريس أنيستا، قائد نادي برشلونة والذي استمر في صفوف البلوجرانا 22 عاماَ قرر اليوم رحيله عن صفوف البرسا بنهاية الموسم الجاري، على الرغم من مطالبة كافة جماهير الفريق الكتالوني ببقاءه، إلا أنه قرر السير على خطى كانتونا وفان باستن، وتريكه وبركات.



