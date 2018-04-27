«التعليم»: حصر المناطق ذات الكثافة العالية استعدادا لتطبيق النظام الجديد

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أحمد خيري، إن الوزارة تعمل حاليا على حصر المناطق ذات الكثافة العالية في الفصول خاصة في مرحلة رياض الأطفال، وذلك في إطار الاستعداد لتطبيق النظام الجديد للتعليم المقرر تطبيقه العام الدراسي الجديد.

وأضاف خيري لـ"الشروق"، أن أكثر المناطق التي تعاني من الكثافة العالية محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتعمل الوزارة على وضع خطة للتغلب على هذه المشكلة من خلال حصر الفراغات الموجودة في المدارس مع وضع حلول سيتم دراستها من قبل المختصين في الوزارة، على أن يتم تجهيز المدارس بالشكل المطلوب لإمكانية تطبيق النظام الجديد والذي يعتمد بشكل كبير على الأنشطة ومعلم الفصل.

وأكد خيري أن الدراسة في النظام الجديدة في المدارس الحكومية ستكون من المرحلة الأولى لرياض الأطفال حتى الصف السادس الابتدائي باللغة العربية، بالإضافة إلى دراستهم مواد اللغة الإنجليزية والتربية الدينية والمادة الخاصة بالأنشطة، ولن توجد مواد منفصلة مثل العلوم والرياضيات، بل ستكون المواد في كتاب واحد.

وأوضح أنه بداية من الصف الأول الإعدادي سيدرس الطلاب مادتي الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية بدلا من العربية، بالإضافة إلى دراسة مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

ولفت خيري إلى أنه لن تكون هناك مشكلة في الدراسة باللغة الإنجليزية في المرحلة الإعدادية، لأن الطالب في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية سيدرس اللغة الإنجليزية بشكل قوي وستكون بها صلة بمادتي العلوم والرياضيات.

وبالنسبة لمدارس اللغات، قال خيري إن نظام الدراسة بها مستمر باللغة الإنجليزية دون أي تغيير، بالإضافة إلى تدريس مادة اللغة العربية كمادة منفصلة.