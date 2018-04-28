قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه سيتم إطلاق أسبوع الجاليات، يوم الاثنين المقبل، بمشاركة 120 خليطا يونانيا وقبرصيا من جذور مصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت «مكرم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صوت الناس» المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الجمعة، أن مبادرة «إحياء الجذور»، تعبر عن الدبلوماسية الشعبية، وتستهدف كل مصري يوناني أو قبرصي في كل أنحاء العالم، متابعة: «عودة الجذور هو برنامج لزيارة الأماكن التي كانوا مقيمين فيها هنا في الإسكندرية، زي حل زيزينيا والشاطبي، والمدرسة والمستشفى اليوناني وزيارة بطريركية الروم الأرثوذوكس».

وأشارت إلى أن الزيارة ستبدأ بمعالم الإسكندرية، ثم القاهرة وإرسال رسالة سلام من أسفل سفح الأهرامات، وتنتهي بزيارة دير سانت كاترين في شرم الشيخ، موضحة أن هذا الدير يعد بمثابة مكان للحج عند اليونان، فضلًا الذكريات الدينية والتاريخية للدير.

وتابعت أن الوزارة قامت بالترتيبات اللازمة، لاستقبال أسبوع الجاليات، بحضور الرئيس «السيسي»، ورؤساء دولة اليونان وقبرص، مشيرة إلى إنتاج فيلم «إحياء الجذور»، والذي يوضح عمق المشاعر والعلاقات التي تربط الجاليات القبرصية واليونانية التي كانت تعيش بمصر.