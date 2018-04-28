ليفانتي ينتزع فوزا صعبا من إشبيلية في الدوري الإسباني

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انتزع ليفانتي فوزا صعبا من ضيفه إشبيلية 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي ليفانتي روجر مارتي سالفاجدور وخوسي لويس موراليس في الدقيقتين 11 و74 ، فيما سجل هدف إشبيلية الوحيد كارلوس فيرنانديز في الدقيقة 16.

ورفع ليفانتي رصيده إلى 40 نقطة في المركز السادس عشر بفارق الأهداف خلف أتلتيك بلباو وليجانيس صاحبي المركزين الرابع عشر والخامس عشر، وتوقف رصدي إشبيلية عند 48 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف أمام خيتافي صاحب المركز الثامن.