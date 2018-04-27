قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد خلال الساعات المقبلة، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الجمعة، أن درجة الحرارة في محافظة القاهرة ستصل إلى 36 درجة مئوية، مشيرًا إلى حلول موجة من رياح الخماسين بداية من الاثنين حتى الجمعة المقبلة.

وذكر أنه لا يوجد انخفاض في درجات الحرارة بالمحافظات، رغم سقوط الأمطار بغزارة الأيام الماضية، متابعًا أن التغيرات المناخية وتقلب الأحوال الجوية، تعد ظاهرة طبيعية خلال فصل الربيع.

وشهدت معظم محافظات الجمهورية، مساء الثلاثاء الماضي، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تتمثل في سقوط الأمطار الغزيرة، ونشاط للرياح، وانخفاض درجات الحرارة، استمرت لمدة يومين متتاليين.