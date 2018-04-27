مصرى مهدد بالسجن فى السعودية بسب «فيسبوك»

ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية، اليوم، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بدأت فى محاكمة مقيم مصرى الجنسية من مؤيدى جماعة الإخوان الإرهابية استغل الأراضى السعودية فى الإساءة للحكومة المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

وأوضحت الصحيفة فى تقرير لها أن المتهم يواجه اتهامات بالتواصل مع عناصر وجماعات قتالية فى سوريا، كما يواجه، طبقا للائحة المدعى العام بالنيابة العامة، التى قدمها للمحكمة بالرياض أمس، اتهامات بنشر مشاركات تتضمن تأييد جماعة الإخوان الإرهابية، والإساءة للحكومة المصرية، ومخالفة نظام العمل فى السعودية بالعمل لحسابه الخاص، والتواصل مع إرهابيين عبر تطبيقى «تيلجرام وواتساب»، والسفر إلى سوريا وتعرفه عليهم هناك.

وطالب المدعى العام من ناظر القضية الحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية شديدة ورادعة، وإبعاده عن البلاد. فى المقابل طلب المتهم إمهاله للجلسة القادمة لإعداد دفوعاته بصورة تفصيلية.