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زعيم كوريا الشمالية يوافق على تفكيك البرنامج النووي لبلاده بالكامل

سول - د ب أ
نشر فى : الجمعة 27 أبريل 2018 - 12:19 م | آخر تحديث : الجمعة 27 أبريل 2018 - 12:19 م

أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عن استعداده لتفكيك البرنامج النووي لبلاده بالكامل.

جاء ذلك في بيان مشترك للقمة بين زعيمي الكوريتين، اليوم الجمعة، وأوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.


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