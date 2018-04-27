زعيم كوريا الشمالية يوافق على تفكيك البرنامج النووي لبلاده بالكامل

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أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عن استعداده لتفكيك البرنامج النووي لبلاده بالكامل.
جاء ذلك في بيان مشترك للقمة بين زعيمي الكوريتين، اليوم الجمعة، وأوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.