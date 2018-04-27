ميركل تصل الولايات المتحدة في زيارة قصيرة

وصلت المستشارة الألمانية، آنجيلا ميركل، إلى واشنطن ليل الخميس/الجمعة، حيث يتوقع أن تبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق النووي مع إيران وإعفاء أوروبا بشكل دائم من الرسوم الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم.



ومن المقرر أن تجتمع ميركل مع ترامب صباح اليوم الجمعة في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض وتتناول الغداء معه، في اجتماع يستغرق نحو ثلاث ساعات.



وتأتي زيارة ميركل بعد زيارة الرئيس الفرنسي لواشنطن هذا الأسبوع التي استمرت ثلاثة أيام.



وهذه هي الزيارة الثانية التي تجريها ميركل للولايات المتحدة في عهد ترامب، حيث كانت زيارتها الأولى في مارس 2017.



ومن المقرر أن تعقد ميركل مؤتمرا صحفيا مشتركا مع ترامب في ختام زيارتها اليوم.



ويتوقع أن تحتل الأزمة السورية والاتفاق النووي مع إيران فضلًا عن مسألة التعريفات الجمركية المحور الرئيسي لاجتماع ميركل مع ترامب.



وتسعى ميركل مع أوروبا للحيلولة دون خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع طهران؛ لأنها تتخوف من حدوث دوامة جديدة للتسلح النووي بالمنطقة.