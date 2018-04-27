وزير البيئة يتفقد مقلب أبو خريطة والمدفن الصحي بمحافظة المنوفية

يتفقد وزير البيئة خالد فهمي، اليوم الجمعة، مقلب أبو خريطة والمدفن الصحي بطريق كفر داوود الخطاطبة بمحافظة المنوفية، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية ومحافظة المنوفية وبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة، وضمن جهود تطوير منظومة المخلفات والقضاء على المقالب العشوائية ووضع منظومة جديدة لإدارة المخلفات.

وأعلن وزير البيئة، في وقت سابق عن وضع الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات خطة لتطوير موقع المقلب العمومى بمدينة شبين الكوم (مقلب أبو خريطة) بالمنوفية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتطوير منظومة المخلفات والقضاء على المقالب العشوائية ووضع منظومة جديدة لإدارة المخلفات.

وقال فهمي، أن خطة التطوير تهدف إلى رفع التراكمات التاريخية بالمقلب، التى تصل إلى 216 ألف طن، وتوريد وتركيب محطة فرز وسيطة لإنتاج الوقود البديل وتوفيره لمصانع الأسمنت وتحويل المخلفات العضوية إلى مصنع منوف لتدوير المخلفات، بينما يتم التخلص من المرفوضات بالمدفن الصحى بطريق كفر داود - الخطاطبة بمركز السادات، وذلك بتكلفة تصل إلى 38 مليون جنيه.

وأضاف الوزير، أن العائد البيئى المحقق من تطوير المقلب وتحويله إلى محطة فرز وسيطة بعد رفع التراكمات كبير، حيث ستساهم إزالة المقلب فى الحد من تلوث المياه الجوفية والسطحية بمياه الرشيح الناتج عن تحلل المخلفات والحد من الروائح الكريهة والأدخنة الناتجة عن الاشتعالات بالمقلب، بالإضافة إلى الحد من انتشار الأمراض ورفع المستوى الصحى، وتقليل حجم المرفوض الذى يتم التخلص منه بالمدفن الصحى والاستفادة القصوى من المخلفات المتولدة من مدينة شبين الكوم.