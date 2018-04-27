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وزير التعليم: نريد فهم الطلاب لما يدرسوه وليس التحايل لحصد الدرجات

كتبت - نيفين أشرف:
نشر فى : الجمعة 27 أبريل 2018 - 1:24 م | آخر تحديث : الجمعة 27 أبريل 2018 - 1:24 م

أجاب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، على تساؤلات أولياء الأمور حول نظام الامتحان فى الثانوية التراكمية المزمع تطبيقها سبتمبر المقبل، قائلا: «دعونا نتذكر الهدف من تغيير نظام التقييم بالمقام الأول، نحن نحاول أن نساعد أبناءنا على التوجه إلى فهم ما يدرسون وليس التحايل لحصد الدرجات».

وأضاف شوقي، فى تصريحات له اليوم الجمعة، أنه سيتم وضع نظام لحساب أعلى الدرجات، مع وضع ضوابط تمنع هذا النوع من التحايل على التعلم، مشيرا إلى أن بنك الأسئلة متجدد دائما ولن يكون ممكنا تجميع الأسئلة لكثرتها وسيكون التابلت مع الطالب على مدار 3 سنوات بالتعليم الثانوي يبحث عما يشاء.


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