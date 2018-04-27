نادال يتأهل للدور قبل نهائي بطولة برشلونة للتنس

تأهل الإسباني رافايل نادال للدور قبل النهائي ببطولة برشلونة المفتوحة للتنس، بتغلبه على مارتين كليزان 6 / صفر و7 / 5، بينما ودع منافسوه على اللقب، دومينيك ثيم وجريجور ديميتروف، البطولة اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس/19 عاما/ للدور قبل النهائي بعد تغلبه بسهولة على النمساوي دومينيك ثيم 6 / 3 و6 / 2 اليوم الجمعة في دور الثمانية من البطولة، بينما تغلب بابلو كارينو بوستا على ديميتروق 6 / 4 و7 / 6 (7 / 4).

وتغلب تسيتسيباس، المصنف رقم 63 على العالم، على ثيم، المصنف الثالث في البطولة، في مفاجأة كبيرة، ليقدم أوراق اعتماده كأحد أفضل اللاعبين في الجيل الجديد من نجوم التنس المقبلين.

وتغلب اليوناني تسيتسيباس /19 عاما/ المصنف رقم 63 على العالم النمساوي ثيم المصنف الثالث في البطولة في أكثر من 80 دقيقة.

وقال تسيتسيباس :"كنت أتوقع مباراة متقاربة، ولكن بعد نهايتها رأيت النتيجة، كنت مذهولا. الحقيقة كل شيء سار بشكل جيد بالنسبة لي اليوم".

وسيلتقي تسيتسيباس في الدور قبل النهائي مع كارينو غدا السبت، بعدما تغلب كارينو على ديميتروف.

وكان هذا الفوز، هو الثالث لكارينو على اللاعب البلغاري، الذي تغلب عليه أيضا ثلاث مرات، حيث تمكن من الفوز بهذه المباراة في ساعة و37 دقيقة.

وقال كارينو :"فوزي على ديميتروف كان مهما وجاء في الوقت المناسب، حيث كنت أقدم بطولة جيدة في برشلونة.ألعب في مستواي، ربما الآن لدي خبرة أكبر وأشعر أنني بدنيا بحالة جيدة".

وأضاف:"لا أعلم تسيتسيباس. لقد رأيته يلعب وأعلم انهم يتحدثون عنه بانه سيكون لاعبا كبيرا في المستقبل. يتعين علي ألا أجعله مرتاحا في الملعب غدا".

وفي وقت لاحق من اليوم، يلتقي ديفيد جوفين مع روبرتو باوتيستا اجوت لحجز آخر مقعد في الدور قبل النهائي، حيث يلتقي الفائز منهما مع نادال.